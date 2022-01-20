مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت لصالح قانون يخص ارتداء الحجاب

2022/01/20 | 10:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صوت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح حظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية، بحجة أن الحياد شرط في مجال اللعب.صوت مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء الثلاثاء الماضي، لصالح تعديل قانون مقترح يقضي بحظر ارتداء “الرموز الدينية البارزة” للمشاركة في الأحداث والمسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية.وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ في نصهم أن التعديل يهدف إلى […]

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