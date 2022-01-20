2022/01/20 | 10:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… شرعت الحكومة العراقيَّة بمباحثات فنية متقدمة فعلية مع إيطاليا لوضع المخططات المطلوبة لتنفيذ مشروع ربط السكك الحديد من ميناء الفاو إلى تركيا، بغية إيصال البضائع الواردة من الشرق إلى أوروبا.وقال مدير مركز دراسات البصرة والخليج العربي قيس ناصر في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المشروع يقع في وسط طريق أو في قلب طريق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتباحث مع إيطاليا لتنفيذ مشروع الربط السككي مع أوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتباحث مع إيطاليا لتنفيذ مشروع الربط السككي مع أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).