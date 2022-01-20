عاجل.. وزارة المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني

2022/01/20 | 10:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعاجل..وزارة المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني

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وزارة المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني أولاً على النور نيوز.

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