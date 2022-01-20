الموارد تدعو القاطنين قرب دجلة الى الابتعاد خشية حدوث فيضانات

2022/01/20 | 10:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذرت مديرية الموارد المائية في صلاح الدين، الخميس، القاطنين بالقرب من دجلة إلى الابتعاد عن حوض النهر تحسباً من الموجات الفيضانية التي قد تحصل، بسبب ارتفاع مناسيبه بفعل الأمطار الأخيرة.وقال مدير الدائرة بسام عبد الواحد في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم إمرار الإيرادات المتأتية من نهري الزاب الأعلى والأسفل نتيجة الامطار الهاطلة […]

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