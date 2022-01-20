بقرار من بلدية القدس.. إدانات أميركية وأوروبية لهدم منزل بـ

2022/01/20 | 10:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هدم السلطات الإسرائيلية لمنزل كانت تقطن به عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

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