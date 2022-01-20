القبض على إرهابي خطير شارك في استهداف الكاظمية عام 2016

2022/01/20 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، عن القبض على إرهابي خطير شارك في عمليات إجرامية كبيرة ببغداد منها استهداف مدينة الكاظمية المقدسة عام 2016.

يتبع..

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