ائتلاف المالكي: الاطار والتيار يقتربان من الاتفاق قبل الجلسة المقبلة

2022/01/20 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي , الخميس , ان الحوارات بين التيار والاطار تلوح بافق إيجابي لحلحة الازمة السياسية بينهما وان الاتفاق قريب , مبينا أن تأجيل المحكمة الاتحادية بالنطق في شرعية الجلسة للخامس من الشهر الجاري فرصة سانحة ولابد من استغلالها .وقال الحمامي في تصريح لـ / المعلومة / […]

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