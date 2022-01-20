’الصلعان’ يترقبون اكتشافاً علمياً هائلاً.. توليد الطاقة من الرأس!

2022/01/20 | 11:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أطلقت شركة إسبانية ناشئة، بالتعاون مع جامعة فالنسيا التقنية، مشروع تكنولوجيا غريبة من نوعها يمكن من خلالها توظيف الصلع لدى الرجال من أجل توليد طاقة متجددة باستخدام أشعة الشمس.

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وأكدت الشركة أن هذه الفكرة لا زالت قيد الدراسة، وأنها تعمل مع جامعة بوليتكنيك فانسيا Polytechnic University على تطويرها، وتمت الإشارة إلى أن التقنية تعتمد على استخدام رأس الرجل كمسطح يلتقط أشعة الشمس ثم يحوله إلى طاقة يتم تخزينها ببطاريات صغيرة يحملها المستخدم معه، بحيث يمكن استخدام تلك الطاقة لاحقا لأغراض متعددة وصغيرة مثل شحن الهاتف المحمول.

ويتطلب من الرجال كي تكتمل التجربة بزراعة شريحة صغيرة في الرأس، من خلال إجراء عملية جراحية بسيطة، من أجل التمكن من تحويل أشعة الشمس الساقطة على الرأس إلى طاقة يمكن استخدامها لاحقا.

ووفقا لموقع مجلة &Innovators، يمكن للرؤوس الصلعاء أن تعمل بشكل أكثر كفاءة من ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة بشبكات توليد الطاقة، حيث تقوم بعكس أشعة الشمس بقوة وبسرعة.

وكشفت الشركة أنها قامت بإجراء التجربة على أكثر من 42 رجلا وأثبتت كفاءتها، وتتلخص هذه التجربة في أن منطقة الصلع ستكون بمثابة لوحة شمسية تلتقط الإشعاع، والتي بعد تحويلها إلى طاقة سيتم تخزينها في بطاريات تبلغ 4000 مللي أمبير يمكن للمستخدم حملها في جيبه، ليمكن استخدام هذه الطاقة على سبيل المثال لشحن الهاتف أو تشغيل السيارة أو حتى للاستخدام المنزلي.

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