2022/01/20 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني .

وقال بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوزارة تباشر بتمويل الرواتب اعتباراً من يوم الاحد القادم بأطلاق دفعات تمويل الرواتب لكافة الوزارات لشهر كانون الثاني ".

ودعت الوزارة "كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لمراجعة الدائرة اعتباراً من يوم الاحد المصادف ٢٠٢٢/١/٢٣ لغرض بدأ اجراءات تمويل الرواتب وفق المواعيد المحددة لكل وزارة".

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