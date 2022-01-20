القبض على إرهابي خطير شارك باستهداف الكاظمية في العام 2016

2022/01/20 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على إرهابي خطير، مسؤول عن نقل الإرهابيين والانتحاريين ومشارك في عمليات إجرامية كبيرة ببغداد منها استهداف الكاظمية المقدسة عام 2016.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "من خلال عملية استخبارية كبيرة تمثلت بمتابعات أمنية دقيقة وتقاطع للمعلومات أثمرت عن تمكن رجال الوكالة الأبطال من الإطاحة بواحد من أهم عناصر تنظيم داعش الإرهابي في العراق والمطلوب قضائياً وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب فيما يسمى بولاية شمال بغداد".

وأضافت انه "بعد التحقيق معه اعترف الإرهابي بمسؤوليته عن نقل الإرهابيين الانتحاريين وزرع العبوات الناسفة في بغداد واشتراكه في العديد من العمليات الإرهابية التي استخدمت فيها الأسلحة الكاتمة للصوت".

وأوضحت الخلية في بيانها ان الإرهابي اعترف بمسؤوليته عن ما يلي:

-نقل عدد من الانتحاريين الإرهابيين عام 2016 الذين استهدفوا مدينة الكاظمية المقدسة ومنطقة الحرية ,

-كما اعترف بنقل ثلاثة إرهابيين قاموا باستهداف معمل غاز التاجي في نفس العام .

-وفي عام 2019 اعترف الإرهابي عن مسؤوليته بزرع عبوات ناسفة استهدفت الأبرياء الأمنيين في مدينتي الشعلة وسوق الأربعة آلاف في منطقة الشعب

-اشتراكه بعملية إرهابية استخدمت فيها أسلحة كاتمة للصوت في منطقة شاطئ التاجي في نفس العام استهدفت عجلة تابعة لمديرية مكافحة المتفجرات.

وأشارت الى انه"تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيداً لإحالته للقضاء لينال جزائه العادل بما اقترفته يداه الآثمتان من جرم بحق أبناء الشعب الكريم"، مؤكدة ان "رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية سيبقون كما عهدهم أبناء العراق العيون الساهرة والسواعد القوية التي تضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة الاستقرار في العراقي وسنحارب الإرهاب أينما وجد على ترابنا الوطني".

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