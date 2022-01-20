نائب يوضح حقيقة توقيعه على قائمة الإطار التنسيقي بشأن الكتلة الأكبر

2022/01/20 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح النائب ياسر إسكندر، اليوم الخميس، حقيقة توقيعه على القائمة التي قدمها الإطار التنسيقي والتي تتضمن عدد من التواقيع حول كونها الكتلة الأكبر.

وقال اسكندر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "القائمة التي قدمت في أول جلسة للبرلمان والتي تتضمن عدد من التواقيع ومنها توقيع نسب لي انني ضمن الإطار التنسيقي، وأنهم الكتلة الاكبر هو امر غير صحيح ولم أوقع معهم على انهم أكبر كتلة نيابية".

وأضاف أن "النائب محسن المندلاوي هو من وقع على القائمة بتصرف شخصي منه، اي انه وضع توقيعه على اسمه لكن الصورة تبين انه توقيعي وبتالي انا لم أوقع وانا نائب مستقل في البرلمان".

وكانت صورا قد نشرت حول الأسماء التي وقعت للكتلة الاكبر وكان بينها توقيع النائب ياسر اسكندر وتوت على انه يدعم بتوقيعه ان يكون الإطار التنسيقي هو الكتلة النيابية الأكبر عددا.

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