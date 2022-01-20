2022/01/20 | 11:05 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ذي قار: طلبة المتميزون ينظمون وقفةً احتجاجيةً امام التربية للمطالبة بامتيازاتهم العلمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/20 | 11:05.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: طلبة المتميزون ينظمون وقفةً احتجاجيةً امام التربية للمطالبة بامتيازاتهم العلمية ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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