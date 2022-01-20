ذي قار: طلبة المتميزون ينظمون وقفةً احتجاجيةً امام التربية للمطالبة بامتيازاتهم العلمية 



ذي قار: طلبة المتميزون ينظمون وقفةً احتجاجيةً امام التربية للمطالبة بامتيازاتهم العلمية 
2022/01/20 | 11:05 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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