بايدن يرد على سؤال حول إدراج الحوثي بقوائم الإرهاب.. إليكم ما قاله

2022/01/20 | 11:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه سؤال للرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، حول إن كان سيعيد إدراج جماعة الحوثي في اليمن لقوائم الإرهاب وما ستفعله الإدارة الأمريكية حيال التوصل للسلام باليمن.

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