التخطيط تكشف عن تحدي اقتصادي كبيرا يواجهه العراق

2022/01/20 | 11:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، أن التحدي الاكبر الذي يواجه الاقتصاد العراقي، هو التحول الحقيقي نحو القطاع الخاص .وذكر بيان للوزارة وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن”وزير التخطيط وخلال ترأسه الجلسة الرابعة لمجلس تطوير القطاع الخاص، التي عقدت امس الأربعاء، اكد أن الوزارة تعمل بجدية عالية من اجل تذليل جميع الصعوبات والتحديات …

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