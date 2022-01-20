الساعدي: السعودية والكويت “فرهدتا” العراق واستحوذتا على موانئ وانابيب نفط

2022/01/20 | 11:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اتهم رئيس مجلس الاعمال العراقي في الاردن ماجد الساعدي، الخميس، السعودية والكويت بالاستحواذ على موانئ عراقية وانابيب تصدير النفط بذريعة تعويضات حرب الخليج، مبينا ان انبوب النفط الممتد الى السعودية استحوذت عليه شركة ارامكو السعودية.وقال الساعدي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “انبوب النفط الممتد الى السعودية استحوذت عليه شركة ارامكو السعودية من […]

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