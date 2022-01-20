القبض على إرهابي خطير مشارك بعمليات اجرامية

2022/01/20 | 11:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيداً لإحالته للقضاء.

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