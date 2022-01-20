عضو بالاطار: الحوارات الحالية انتجت تقاربا مع التيار والكرد

2022/01/20 | 11:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو الإطار التنسيقي عزام الحمداني، الخميس، توصل القوى الشيعية والكردية الى تفاهمات ايجابية بشان مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان المحكمة الاتحادية أعطت مساحة للخروج بوجهات نظر موحدة بين الاطار والتيار.وقال الحمداني في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، ان “المحكمة الاتحادية لاعب اساسي لفض الخلافات ومساعدة الأطراف السياسية وتقريب وجهات النظر وان تأجيل […]

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