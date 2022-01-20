لجنة الطوارئ في السليمانية تدعو المواطنين للبقاء في منازلهم

2022/01/20 | 11:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكدت لجنة الطوارئ في محافظة السليمانية ان التساقط الكثيف للثلوج يزيد من احتمالات وقوع حوادث مرورية، داعية المواطنين الى التزام منازلهم.وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه/المعلومة/، ان “احتمالات وقوع الحوادث المرورية تزيد مع كثافة تساقط الثلوج، مشيرة الى تعطيل الدوام الرسمي اليوم ومن اجل سلامة المواطنين عليهم التزام منازلهم”.واشارت اللجنة الى ان […]

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