الثلوج دفنت خيامهم.. طائرة ترصد مأساة لاجئين سوريين في عفرين

2022/01/20 | 11:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 3 أطفال سوريين مصرعهم، فيما يتعرض مئات آلاف الأشخاص "لخطر كبير" بسبب العواصف الشتوية الشديدة التي تضرب سوريا والدول المجاورة، وفقًا لمنظمة "كير" الإنسانية.

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