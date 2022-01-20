2022/01/20 | 11:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوزتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لغزال وهو يعبر طريقا بطريقة مثيرة.ظهر الغزال في المقطع وهو “يطير” ليعبر طريقا ترابيا ليصل إلى الطرف الآخر منه، ليقوم بتحريك أطرافه وهو في الهواء بشكل مثير.لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

ظهرت المقالة فيديو: غزال يطير ليعبر طريقا بطريقة مثيرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: غزال يطير ليعبر طريقا بطريقة مثيرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: غزال يطير ليعبر طريقا بطريقة مثيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).