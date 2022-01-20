وزارة المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني

2022/01/20 | 11:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزارة المالية، اليوم الخميس، أ، دائرة المحاسبة ستباشر اعتباراً من يوم الاحد القادم بأطلاق دفعات تمويل الرواتب لكافة الوزارات لشهر كانون الثاني.واضاف البيان ان “دائرة المحاسبة تدعو كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لمراجعة الدائرة اعتباراً من يوم الاحد المصادف ٢٠٢٢/١/٢٣ لغرض بدأ اجراءات تمويل الرواتب وفق المواعيد المحددة لكل …

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