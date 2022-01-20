الحكومة تتحدث عن تسريح الموظفين مجددا وتؤكد: نحتاج قرارات تصحيحية

2022/01/20 | 11:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد المستشار المالي للأمين العام لمجلس الوزراء عبيد محل، الخميس، حاجة العراق الى قرارات تصحيحية من دون تسريح الموظفين، مشيرا الى ان تصريح وزير المالية كان تصوراً للمستقبل.وقال محل في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “تصريح وزير المالية بتسريح الموظفين كان تصوراً للمستقبل إذا ما بقي عدد العاملين الذين يتقاضون الرواتب في تزايد، […]

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