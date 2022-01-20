الإطار التنسيقي: لا تنازل عن أي من “قوانا” من اجل المناصب في الحكومة المقبلة

2022/01/20 | 11:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الاطار التنسيقي، اليوم الخميس، عدم تنازله عن أي من طرف سياسي داخل الاطار من اجل المناصب في الحكومة المقبلة.وقال النائب عن الاطار ثائر مخيف، لوكالة ايرث نيوز، إن “الاطار التنسيقي متماسك ولن يتخلى عن اي طرف فيه من اجل المناصب في الحكومة المقبلة”.وأضاف ان “الحديث عن ابعاد ائتلاف دولة القانون […]

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