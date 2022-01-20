الرافدين يكشف عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين لإيداع أموالهم في 2021

2022/01/20 | 11:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إنه مستمر في فتح الحسابات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، حصيلة عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين في فروعه ببغداد والمحافظات خلال العام الماضي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين في السنة الماضية وصلت إلى 9247 حساب جاري بالدينار والدولار، في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 46415 حساب بالدينار والدولار".

وأشار البيان "بالإضافة إلى عدد حسابات الودائع بلغت 5636، مشيرًا إلى أنّ "المصرف مستمر في تقديم خدماته وفتح الحسابات للمواطنين بالدينار والدولار والودائع الثابتة للراغبين في إيداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبإمكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها".

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