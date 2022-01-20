صداع وارتباك في الذاكرة.. تقرير جديد يكشف حقيقة

2022/01/20 | 11:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تقييم استخباراتي جديد، استبعدت وكالة المخابرات المركزية أن تكون الأعراض الغامضة المعروفة باسم متلازمة "هافانا" هي نتيجة لحملة عالمية متواصلة من قبل قوة معادية استهدفت مئات الدبلوماسيين والجواسيس الأميركيين، حسبما قال ستة أشخاص مطلعين على الأمر لشبكة إن بي سي نيوز.

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