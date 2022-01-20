لاول مرة منذ ٤٠ سنة ..ثلوج تهطل على مندلي

2022/01/20 | 11:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /ديالى … في ظاهرة نادرة لم تسجل منذ ٤٠ سنة بدات الثلوج تسقط في ناحية مندلي شرق ديالى قرب الحدود العراقية الإيرانية وسط ابتهاج الاهالي وفرحهم بظاهرة جوية نادرة جدا.

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