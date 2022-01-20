ثنائية العقل والجسد - سعود سالم

2022/01/20 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم الإنسان الكامل٢-;- - الجسدالفلسفة، ساهمت في تعميق الهوة التي تفصل الإنسان عن ذاته وزادت في تأصيل شيزوفرينية الفكر بطريقة مغايرة، مركزة على إنفصام جديد ينخر كينونته، الإنفصال الجذري التعسفي بين الجسد والعقل.



فالفكر الفلسفي لا يمكنه إلا أن يقر بأن معرفة الإنسان والإحاطة بجوهره لايمكن أن تتحقق إلا بواسطة الإنسان ذاته، أي بواسطة "العقل" القادر على التفكير في المبادئ المجردة مثل فكرة "الإنسا ......





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