بايدن:”الوقت لم يحن بعد للتخلي” عن المفاوضات مع ايران بشأن الاتفاق النووي

2022/01/20 | 12:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أن الوقت لم يحن بعد لوقف المفاوضات مع ايران بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة إن “الوقت لم يحن بعد للتخلي” عن المفاوضات مع إيران، مشيرا الى أنه “يتم تحقيق بعض التقدم”.وأضاف […]

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