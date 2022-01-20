النزاهة تعلن عن مجمل عملياتها خلال الشهر الاخير من 2021

2022/01/20 | 12:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن مجمل عمليَّات الضبط التي نفَّذتها مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات خـلال شهـر كـانون الأول 2021، مُبيّنةً أنها نفَّـذت (48) عمـليَّة ضبـطٍ، أسفرت عن ضبط (32) مُتَّهماً.وقالت الدائرة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى نفَّذت […]

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