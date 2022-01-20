كركوك تحتضن منافسات بطولة الأندية للقوة البدنية

2022/01/20 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاويأعلن الاتحاد الفرعي للقوة البدنية في كركوك عن إقامة أول بطولة مفتوحة للأندية ضمن منهاجه الفني للعام الحالي . وقال رئيس الاتحاد الفرعي في كركوك جنكيز احمد رشيد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع )، اليوم الخميس، إن " الاتحاد قرر إقامة بطولة أندية كركوك كلاسك المفتوحة للناشئين والشباب والمتقدمين مطلع شهر شباط المقبل".وأضاف رشيد، أن " هذه البطولة تأتي استعداداً لبطولة منتخبات العراق التي ستقام في محافظة البصرة مطلع آذار المقبل".

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