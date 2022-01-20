صندوق تقاعد بريطاني يستثمر 15 مليون جنيه في شركات اسلحة لقصف اليمن

2022/01/20 | 12:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقريراستقصائي لصحيفة ستاري فيرت البريطانية ، الخميس، عن ان صندوق تقاعد مجلس مقاطعة شمال يوركشاير البريطانية يستثمر مبلغ 15 مليون جنيه استرليني في شركات الصناعة العسكرية والتي صنعت أسلحة لحملة القصف المميتة التي تقودها السعودية في اليمن.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” عمليات التحقيق في الاستثمارات التقاعدية كشفت […]

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