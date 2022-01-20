رجال الطوارئ الروس يستعدون لإجلاء رواد الفضاء بعد هبوطهم في غابات سيبيريا

2022/01/20 | 12:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..بدأت في المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي عملية تدريب رجال خدمة الطوارئ والإنزال بالمظلات للبحث عن طواقم مركبات ” سويوز إم أس” التي سيتم إطلاقها في مارس وسبتمبر عام 2022.جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الوسطى الذي قال إن أفراد الطوارئ يستعدون لتنفيذ 4 عمليات خاصة لها […]

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