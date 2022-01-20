دولة القانون: انفراد الكتلة الصدرية بالسلطة سيجعل منها

2022/01/20 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انتقد ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، انفراد الكتلة الصدرية بالسلطة، فيما اكد ان هذا الامر سيجعل منها اقلية في البرلمان امام الكتل الأخرى.

وقال عضو الائتلاف وائل الركابي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "رئاسة الوزراء من نصيب المكون الشيعي كونه الأكبر بين المكونات في العراق لذلك يجب ان لا ينفرد اي طرف بتمثيل المكون على حساب الآخر".

وأضاف، أن "وجود التيار الصدري ضمن الاتفاق الثلاثي مع الكرد والسنة سيجعل من التيار الذي يمثل المكون الأكبر كتلة صغيرة كونه يمتلك 75 نائباً أمام العدد الذي صوت في جلسة البرلمان الأولى حيث وصل إلى أكثر من 220 نائباً".

وفيما يخص آخر المفاوضات بين الإطار والتيار، اشار الركابي إلى أنه "تم التوصل الى نتيجة من الحوار ولكن لم يتم حسم جميع النقاط"، مبينا أن "الأيام القادمة ستشهد الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".

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