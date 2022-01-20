طيران الإمارات تكشف كواليس فيديو عودة مضيفة طيران إلى قمة برج خليفة بينما كانت طائرة

2022/01/20 | 12:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر طيران الإمارات إعلانًا جديدًا يظهر تحليق طائرة A380 حول برج خليفة، بينما تقف على قمته نيكول سميث لودفيك وهي مرتدية التنورة والكعب وقبعة ووشاح الخطوط الجوية..ولكن، هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الشركة طائرتها لجذب انتباه الناس!

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