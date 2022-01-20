دراسة : قدرات الحيوانات المنوية بإمكانها السباحة الناجحة

2022/01/20 | 12:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يعرف العلماء أن الحيوانات المنوية يمكنها التباهي بقدراتها المتميزة في السباحة، لكنهم لم يدرسوا سابقا كيف استطاعت أن تكون رشيقة للغاية.وتوصلت دراسة حديثة إلى أن “السجاد” ذا الشعيرات الصغيرة المبطّن داخل قناتي فالوب يمنح الحيوانات المنوية دفعة إضافية، ترفعها للأعلى.ويبدو الآن أن الفيزيائي النظري جون تونر من جامعة أوريغون […]

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