النفط تتعاقد مع شركة صينية لتطوير حقل المنصورية: انتاج غاز يعادل 20% مما يستورده العراق من ايران

2022/01/20 | 12:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وقعت وزارة النفط اليوم الخميس، عقدا مع احدى الشركات الصينية لتطوير حقل المنصورية الغازي بطاقة 300 مقمق، وهو مايمثل نحو 20% مما يستورده العراق من ايران.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار على هامش احتفالية توقيع العقد ان وزارة النفط ممثلة بشركة نفط البصرة بحصة 51 بالمئة وشركة ساينوبك الصينية بحصة 49 بالمئة عقدا لتطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى، مبينا أن الاستثمار الأولي سيكون بطاقة 300 مقمق (مليون قدم مكعب يوميا).

واضاف ان استثمار الحقل يبعث رسالة للعالم على قدرة العراق على استقطاب الشركات العالمية لتطوير مثل الحقول في كافة المحافظات العراقية، مشيرا إلى ان الحقل سيوفر غاز لتشغيل ما يقارب من 1000 ميكاوات من الطاقة الكهربائية.

واشار الى ان نفط البصرة الشريك للشركة الصينية ستوفر الدعم التقني والمالي والفني، فيما ستوفر محافظة ديالى الداعم وتوفير البيئة الآمنة للشركة لاستثمار الحقل.

ولفت وزير النفط الى ان العراق خسر أموالاً كبيرة خلال الخمس السنوات الماضية لعدم استثمار هذه الحقول حيث خسر اموال جراء استيرادة من الغاز الايراني لتوليد الكهرباء 15 مليار دولار واستهلك 190 ألف برميل من النفط لتشغيل المحطات اضافة الى زيت الغاز والنفثا.

وقال مدير العقود والتراخيص النفطية ان شركة نفط البصرة هي شريك ب51 بالمئة ولها أرباح ايضا بنفس النسبة، مبينا ان التسديد الكلف ربط بأسعار النفط الآن في العقد سيكون عملية التسديد بمعادلة محصورة ما بين 30 الى 70 بالمئة بحيث إذا انخفضت أسعار النفط لا يكون حرج للدولة العراقية وسيكون هناك إيراد للدولة بحدود 70 بالمائة.

من جانبه؛ قال ممثل الشركة الصينية جاينك وايك ان العراق قام مع الصين بشراكة في الطاقة وتبادل المنفعة، مبينا ان الشركات الصينية استثمرت ما يقارب من 20 مليار دولار في عام 2021.

واضاف ان الشركة ستقوم بتوظيف جميع التقنيات في تطوير الحقل بمعايير قياسية، مشيرا إلى انتاج الحقل سيكون متطور باسرع وقت وتوفير المنتجات باسرع وقت.

وكان العراق قد اعلن في نيسان.



2021 عن فوز شركة Sinopec الصينية بعقد لتطوير حقل المنصورية للغاز قرب الحدود الإيرانية.

وكانت وزارة النفط قد ألغت في تشرين الأول 2020 عقد حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف الشركات الثلاث المكوّن من شركة (تي.بي.أي.او) التركية و(كوكاز) الكورية و(كويت انرجي) الكويتية”.

ويقع حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى على مساحة 150 كيلومتر مربع ويبلغ الاحتياطي من الغاز الحر بأكثر من 4.5 تريليون قدم مكعب قياسي وفقا لتقديرات وزارة النفط.

وكانت وزارة النفط أعلنت، خلال تشرين الأول من العام 2010 ضمن جولة التراخيص الثالثة، فوز ائتلاف شركات (تي بي أي أو) التركية وكويت إنرجي وكوكاز الكورية بالاستثمار في حقل المنصورية الغازي.

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