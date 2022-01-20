2022/01/20 | 12:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، الخميس ، أن تحالفه يعتزم طرح ملف اخراج القوات الامريكية من العراق من جديد داخل قبة البرلمان وبقوة.وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الانسحاب الأمريكي من العراق مجرد كذبة لن تنطلي على الشعب العراقي”.وأضاف أن “الفتح يتحرك باتجاه طرح ملف الالتفاف الأمريكي على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملف اخراج القوات الامريكية على طاولة البرلمان مجددا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملف اخراج القوات الامريكية على طاولة البرلمان مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).