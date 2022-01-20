النزاهة تنفذ 48 عملية ضبط خلال كانون الأول الماضي

2022/01/20 | 12:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، مجمل عمليَّات الضبط التي نفَّذتها مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات خـلال شهـر كـانون الأول 2021، مُبيّنةً أنها نفَّـذت (48) عمـليَّة ضبـطٍ، أسفرت عن ضبط (32) مُتَّهماً.وأوضحت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنَّ ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى …

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