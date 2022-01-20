الرئيس الإيراني: لدى روسيا إرادة جادة لإزالة العقبات وتعزيز العلاقات

2022/01/20 | 12:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال لقائه اليوم مع الجالية الإيرانية في روسيا، إن لدى موسكو إرادة جادة لإزالة العقبات والمشاكل التي تعيق تعزيز التعاون بين البلدين.وقال رئيسي في كلمة أمام الجالية الإيرانية خلال زيارته موسكو، أن إرادة إيران وروسيا تنص على تفعيل قدرات و امكانيات البلدين.وأضاف أنه تناول مع المسؤولين الروس […]

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