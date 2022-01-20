2022/01/20 | 12:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت لجنة الأمر الديواني (217)، الخميس،

خمس توصيات بشأن انتشار متحور أوميكرون.

وجاء في كتاب صادر عن وزارة الصحة تلقته

السومرية نيوز، ان "توصيات إجتماع لجنة

الأمر الديواني 217 في الـ18 من كانون

الثان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يصدر 5 توصيات بشأن انتشار أوميكرون) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يصدر 5 توصيات بشأن انتشار أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).