توجيه جديد من التربية بشأن الطلبة الراسبين

2022/01/20 | 12:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت وزارة التربية، الخميس، المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات ببعض المعالجات بشأن الطلبة الراسبين.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 كانون الثاني 2022)، انها "وجهت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات ببعض المعالجات وكالتالي:

- الطلبة الراسبين في الصف الثالث المتوسط (الدور الثالث) والصف السادس الاعدادي (الدور الثاني التكميلي) يحسب المعدل السنوي لهم للعام الدراسي الحالي: (نصف السنة + درجة الفصل الثاني مقسومة على 2) .

- الطلبة الناجحين من الصف الثالث المتوسط (الدور الثالث) الى الصف الرابع الاعدادي للعام الدراسي الحالي تحتسب الدرجة لهم : ( درجة نهاية الكورس × 2 ) .

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