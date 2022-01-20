صالح يدعو الى دعم القطاع الخاص للمساهمة بنمو الاقتصاد

2022/01/20 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي الى دعم القطاع الخاص وتمويله للمساهمة في نمو الاقتصاد العراقي.

وقال صالح، ان اعادة توجيه التمويل الحكومي لسد احتياجات القطاع الخاص ضرورة مهمة، كما ان الاهتمام بالقطاع الخاص وتمويله الحكومي بالقروض الميسرة كمبادرة البنك المركزي العراقي الاستثنائية في التمويل الاسكاني الميسر للقطاع الاهلي والتي بلغت ثلاثة تريليون دينار حفز وسيحفز نشاط السكن الإجمالي.

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