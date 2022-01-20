استبعاد مسؤولية داعش يوجه الاتهامات نحو السلاح المنفلت

2022/01/20 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني رفيع عن إن التحقيقات توصلت إلى أن الهجمات التي طالت مقار الأحزاب وبعض المصارف، ليست إرهابية.

وقال أن جماعات مسلحة نافذة متورطة في هذه الهجمات، المشابهة لهجمات السفارة الأميركية ومطار بغداد، كاشفاً عن اعتقال 3 من المشتبه بهم وجارٍ التحقيق معهم من قبل جهاز الأمن الوطني.



وشدد على أن هناك توجيهاً من قبل رئيس الوزراء بمواصلة التحقيقات، على الرغم من وجود جهات تعتبر أي تحقيق من هذا النوع استهدافا لها.

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