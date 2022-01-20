26 عراقيا تقدموا بأوراق ترشحهم لمنصب رئاسة العراق

2022/01/20 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر إعلامية بأن ستة وعشرين عراقيا، معظمهم من الأكراد، تقدموا بأوراق ترشحهم لمنصب رئاسة العراق.

يشار أن العرف السياسي المتبع في العراق منذ أول انتخابات برلمانية عقدت في البلاد عام الفين وخمسة، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ ترأس الراحل جلال الطالباني رئاسة الجمهورية على مدى دورتين، ثم فؤاد معصوم، فالرئيس الحالي برهم صالح.

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