نائب عن المثنى يبين حقيقة وجود توجه برلماني لاقالة المحافظ

2022/01/20 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..فند النائب عن محافظة المثنى محمد الزيادي ، الخميس ، الانباء التي تتحدث عن وجود طرح نيابي لاقالة المحافظ احمد منفي.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اقالة المحافظ احمد منفي يعود إلى ما يقرره مجلس النواب ومصادقة رئيس الوزراء”.وأضاف أن “جملة من الشائعات الاعلامية لا أساس لها من الصحة وراء […]

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