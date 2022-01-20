"مدينة الموتى"..كيف يعيد موقع سياحي جديد في نابولي كتابة التاريخ القديم؟

2022/01/20 | 12:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر افتتاح أربعة مقابر يونانية قديمة أمام الجمهور في نابولي في يونيو حزيران 2022، وتحتوي مقابر Ipogeo dei Cristallini على لوحات جدارية يعود تاريخها إلى 2300 عام.

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