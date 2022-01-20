2022/01/20 | 12:45 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموسيقار حليم الخطيب يققدم روحانية جديدة لآلة القانون) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dRnC1R-LYMI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموسيقار حليم الخطيب يققدم روحانية جديدة لآلة القانون) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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