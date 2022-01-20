المانيا : اكتشاف كنزا من العملات الذهبية القديمة

2022/01/20 | 12:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكتشف عالم الآثار الهاوي وولفغانغ هيركت من متحف الدولة للآثار (BLDAM) كنزا من القطع النقدية الذهبية غريبة الشكل في منطقة براندنبورغ بألمانيا.وكان هيركت قد عثر عام 2017 على 10 قطع نقدية أبلغ عنها الخبراء.ومنذ ذلك الحين عثر علماء الآثار في نفس المنطقة على 41 قطعة نقدية معظمها ذهبية والقطع الأخرى فضية ونحاسية.[…]

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