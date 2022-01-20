خبير امني سوري : تحرير آبار النفط المحتلة أميركيا اهم من المدن

2022/01/20 | 12:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..دعا الخبير الامني والاستراتيجي بقضايا الامن الوطني والقومي السوري سعيد فارس السعيد ، الخميس ، دول وقوى محور المقاومة الى دعم القوى الشعبية السورية لدحر الإحتلال ولتحرير واستعادة كل مواقع النفط والغاز والثروات الوطنية من قبضة الاحتلال الأمريكي.وقال السعيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “على دول وقوى محور المقاومة دعم القوى الشعبية […]

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