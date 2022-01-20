روسيا تنتج غواصة القرن.. الاقل ضجيجاً

2022/01/20 | 12:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غواصة قازان تستطيع الغوص إلى عمق 600 متر وتحتوي على 8 قواذف لإطلاق صواريخ.

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